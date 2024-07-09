中方敦促剛果（金）所有武裝團夥放下武器

中評社北京7月9日電／據央視新聞報導，中國常駐聯合國副代表耿爽7月8日在安理會審議剛果（金）問題時表示，中方敦促所有在剛果（金）的武裝團夥立即放下武器，撤出占領區。



耿爽強調，國際社會應推動剛果（金）武裝團夥停火止暴。他說，僅僅最近3個月，就有500多名平民被武裝團夥殺害，730萬人被迫流離失所。7月3日，一家在剛果（金）的中國企業遭到武裝襲擊，造成數名中國公民死亡、失蹤，中方對此強烈譴責，要求盡快追捕並依法嚴懲凶手。4月，剛果（金）政府同多個武裝團夥簽署停火協議，同烏幹達、布隆迪開展雙邊安全合作，北基伍省解武復員試點項目順利完成，有關進展值得充分肯定。國際社會應尊重剛果（金）的主權、獨立和領土完整，為剛果（金）維護安全穩定和改善人道主義狀況提供建設性幫助，推動剛果（金）東部問題早日解決。



耿爽說，要促進地區局勢盡快降溫。近期，地區國家圍繞剛果（金）東部問題矛盾分歧增加。中方呼籲有關國家保持冷靜克制，通過對話化解分歧，避免訴諸軍事手段。中方讚賞安哥拉今年3月促成剛果（金）和盧旺達舉行外長會晤，期待地區國家和組織推動羅安達進程和內羅畢進程發揮更大作用。中方希望聯合國秘書長剛果（金）問題特別代表凱塔同聯合國秘書長大湖地區問題特使夏煌保持協調，繼續努力勸和促談。



耿爽說，要有序推進聯合國剛果（金）穩定特派團（聯剛穩定團）縮編。聯剛穩定團上個月順利撤出南基伍省。下階段，聯合國系統要幫助南基伍省建設與鞏固和平，聯剛穩定團要同剛果（金）政府保持溝通，安全有序推進縮編進程。近期，聯剛穩定團遇襲事件持續發生，有關方面要以更大的緊迫感、更有效的手段保障維和人員安全。南部非洲發展共同體正在剛果（金）東部地區開展維和行動。中方支持對聯剛穩定團授權進行合理調整，確保其同區域部隊形成協調互補，願建設性參與安理會關於區域部隊支助問題的討論。