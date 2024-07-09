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美總統拜登拒絕退出總統競選
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2024-07-09 12:49:02
中評社北京7月9日電／據央視新聞消息，央視記者當地時間7月8日獲悉，美國總統拜登當日拒絕了民主黨議員希望其退出總統競選的呼籲。
拜登表示，他並沒有對這次選舉的利害關係以及人們的擔憂視而不見，且他如果不絕對相信自己是2024年擊敗特朗普的最佳人選，就不會再次參選。
此前，多名美國眾議院資深民主黨人希望拜登退出總統競選。
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