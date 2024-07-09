小米北京新廠啟用　年產千萬部手機

小米今年新設兩座工廠（大公報） 中評社香港7月9日電／小米（01810）在推進電動車生產的同時，未有冷待智能手機業務。小米昨日宣布北京昌平區新廠正式啟用，年產1000萬部旗艦手機。集團創始人兼董事長雷軍透露，該工廠最大亮點是大部分設備屬於小米自研，即將發布的Xiaomi Mix Fold 4及Mix Filp折叠屏手機，將會在該工廠生產。



大公報報導，“大家以後叫我‘雷廠長’。”雷軍在微博帖文表示，昌平新工廠總投資24億元人民幣（約26億港元），建築面積8.1萬平方米，已獲得“國家級智能製造標杆企業”認證。他表示，該工廠自動化程度非常高，最大亮點是大部分設備屬於小米自研。



設汽車零部件生產線



據瞭解，昌平工廠通過“製造裝備”深度自研，實現關鍵工藝100%自動化，並完成行業領先的“全鏈路工業大數據”底座建設，實現工業生產100%數字化。其中，來自小米自研的“小米澎湃智能製造平台”成為該工廠的“大腦”，讓整座工廠具備自感知、自決策、自執行能力，能夠自主診斷設備問題、改進工藝流程、實現從採購原料到交付的全場景數智化管理。



雷軍指出，小米由2017年發力智能製造，並於2020年在北京亦莊開發區建設實驗室級別的工廠，經過4年的升級迭代，建成能夠生產千萬級旗艦手機的智能工廠。他提到，新工廠設有11條手機產線，同時亦有汽車電子零部件生產線。



除了昌平工廠，小米還有今年初投產的北京亦莊車廠，該廠實現廠高度智能化，其中，大壓鑄、衝壓、車身連接等關鍵工藝100%自動化，引入超過700個機械人，包括自動巡檢機械人、自主移動機器人（AMR）等。產能跑滿後，平均76秒即可下線一台新車。



雷軍形容：“兩座大型的現代化工廠落成投產，小米在硬核科技路上又邁出一大步！”



手機出貨量全球排名第三



今年1月，科技市場分析機構Canalys發布2023年全球智能手機市場報告，小米在2023年出貨量達1.464億部，穩居國產手機全球第一。



根據IDC發布的報告，2024年第一季度，全球智能手機出貨量同比增長7.8%至2.894億部，實現連續第三個季度增長。小米位居全球第三，出貨量大幅增加33.8%，市場份額也達到14.1%。



除了小米手機備受消費者追捧外，小米汽車也得到消費者瘋搶。



另外，小米官方發文預熱表示，將於今天（9日）推出小米智能門鎖2系列，新產品將支援人臉識別解鎖，按照之前小米門鎖的配置，預期是採用3D結構光技術，即使在黑暗環境使用，不需要額外打光，亦能保證在安全的情況下解鎖速度。



據瞭解，小米智能門鎖2系列推出兩款產品，包括普通指紋版，以及指靜脈版。指靜脈版本主要透過皮膚表層識別靜脈數據，指紋磨損、蛻皮、濕手皆可識別。