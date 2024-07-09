第七屆中國“網絡文學＋”大會即將開啟

中評社北京7月9日電／據新華社報導，7月12日至14日，以“網聚創造活力 文譜時代華章”為主題的第七屆中國“網絡文學＋”大會將在京舉辦。全國網絡文學作家、重點網絡文學企業、影視企業以及讀者等將共赴網絡文學行業盛會。



據介紹，本屆大會以網絡文學推動文化傳承發展為主題主線，以引導精品創作、服務人民群眾、促進交流互鑒、推動高質量發展為目標，將推出5場論壇、1場會議、4場分享沙龍。開幕式上將發布年度網絡文學發展報告、年度優秀現實題材和歷史題材網絡文學作品、優秀IP作品入選作品，舉辦優秀網絡文學作品入藏中國國家版本館儀式。



此外，本屆大會還在線上線下安排了“1＋3”配套活動，讓社會共享網絡文學發展成果。其中，1個文化長廊通過圖片、互動、實物等方式宣傳網絡文學在推動文化傳承發展、交流互鑒方面的優秀成果；3場特色活動包括創作采風、網文校園行、雲上閱享季。網文校園行作為“京彩文化·青春綻放”行動計劃書香行活動的重要內容，為學生與網絡作家搭建交流平台。



值得一提的是，本屆大會聚焦現實題材創作出版，將組織30餘位網絡文學作家、網絡大V等走進北京鐘鼓樓、先農壇等標誌性建築，北京城市副中心三大文化建築以及京東方科技集團展廳、北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心展廳等地，引導網絡文學作家從現實中提取素材、夯實現實題材的創作根基。



據悉，本屆大會由國家新聞出版署、北京市人民政府指導，中共北京市委宣傳部（北京市新聞出版局）、中國音像與數字出版協會、中國作協網絡文學中心、中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室、北京經濟技術開發區管理委員會共同主辦。