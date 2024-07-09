北京躋身全球數字經濟發展“第一梯隊”

中評社北京7月9日電／據新華社報導，在近日全球數字經濟大會數據要素與新質生產力專題論壇上，首都經濟貿易大學研究團隊發布的《北京數字經濟發展報告》（以下簡稱“報告”）通過測算北京數字經濟發展的綜合指數，明確指出北京已躋身全球數字經濟發展的“第一梯隊”。



早在2021年北京發布的《北京市關於加快建設全球數字經濟標杆城市的實施方案》就明確，北京通過5至10年的接續努力，打造引領全球數字經濟發展的“六個高地”。到2030年，建設成為全球數字經濟標杆城市。



近年來，北京數字經濟發展迅速。數據顯示，2023年北京市實現數字經濟增加值超1.8萬億元，同比增長8.5%，數字經濟增加值占地區生產總值的比重達42.9%。



這份報告基於數智基礎支撐、數據要素配置、數據產業引領、數字創新策源、數據治理領先、數字開放合作等六個緯度進行評價，其評估結果顯示，舊金山、北京、紐約綜合得分明顯領先，屬於數字經濟發展的“第一梯隊”。



“作為科技創新領軍城市，北京數字技術創新活力不斷釋放，為數字經濟發展提供了核心驅動力。”首都經濟貿易大學經濟學院院長杜雯翠表示，北京在多方面相對優勢顯著，比如新一代信息技術領域的發明專利數量遙遙領先於其他城市，屬於“全球領跑城市”，在網絡基礎設施方面的優勢為其數智化發展奠定了堅實的基礎。



根據報告，北京全球數字經濟標杆城市建設還需從加快推進算力基礎設施建設，推動關鍵技術攻關，在制度建設、重點行業、技術路徑、發展模式等方面先行先試，進一步降低數字經濟領域新業態新模式的市場准入門檻等方面促進未來發展。