中大獎學金加碼　最多可獲逾百萬

譚俊棋（左）與陳祺軒（右）受惠於中大獎學金，減輕他們的學習壓力。（大公報） 中評社香港7月9日電／大公報報導，中學文憑試（DSE）下周三（17日）放榜，香港中文大學昨日宣布，9月新生入學獎學金將大幅加碼，較往年增加約87%，獎學金總額提升至高達港幣3590萬元。考獲七科或以上5＊＊的聯招新生，將獲派發整筆41萬元的學習津貼及交流獎學金，加上四年全免學費，最高可獲逾57萬元獎學金。最高可獲之獎學金較去年增加了超過17萬元（約44.6%）。加上書院及學院提供的獎學金，最高獎學金金額將超過100萬元。



中大入學及學生資助處處長王家徹指出，個別獎學金改為一筆過發放，方便學生及家庭作出更靈活的規劃和學習安排，例如海外交流或科創活動等。他表示，中大中低收入家庭子弟占比屬“三大”最高，現時申請助學金的人數較疫情期間稍有回落，但未回到疫情前水平。許多學子承受著生活與學業的雙重壓力，大學希望透過大幅增加獎學金，讓同學能專注學習，免除後顧之憂。



考獲四科5＊＊即可獲四年學費全免，修讀六年制醫科課程的新生更可獲豁免多兩年學費，合共可獲之獎學金高達逾66萬元，較去年增加約10萬元（約18.3%）。考獲五科5＊＊則可在全免學費基礎上獲發整筆170000元學習津貼，考獲六科5＊＊則可獲得310000元學習津貼及交流獎學金。



談及政府早前宣布明年9月起（2025／26）連續三年增加八間資助大學的學費，平均每年加5.5%。王家徹表示，即使學費增加，中大全免學費獎學金金額一定會覆蓋學費，校方亦會每年檢討獎學金的金額。他強調，獎學金總金額不設上限，視乎合資格的學生人數。他續指，校方在政府公布調整大學學費前，已開始檢討獎學金金額，是次“加碼”屬巧合。



來自中大醫學院三年級的學生譚俊棋表示，獎學金減輕了他時間分配的心理壓力，“唔使落堂後即刻趕去幫人補習，無咁大心理壓力”，更專心於學習。



另一位來自中大哲學系三年級的學生陳祺軒表示，因為有獎學金，他才有可能前往英國劍橋大學交流學習，這亦是他人生中第一次出國。