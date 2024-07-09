涉參與總統家族生意　拜登醫生被國會傳召

中評社北京7月9日電／據大公報消息，綜合霍士新聞、CNN報導：美國眾議院監督委員會主席科默7日致信總統拜登的私人醫生奧康納，要求其在14日前就拜登“持續惡化的精神狀態”接受詢問。科默稱，奧康納與拜登家族有商業合作，這可能影響他對拜登健康狀況的判斷。



科默稱，拜登6月27日與美國前總統特朗普辯論時的表現令人擔憂，“記者們爭相報導這一顯而易見的情況：總統似乎身體不適。”他表示，鑒於美國民眾質疑拜登領導國家的能力，監督委員會正在調查奧康納今年2月對拜登的健康評估。當時奧康納說，拜登身體健康，有能力履行總統職責，但沒有建議拜登接受認知測試。科默稱，奧康納與拜登弟弟詹姆斯.拜登有商業合作。詹姆斯曾接受醫療服務公司Americore Health逾60萬美元報酬，他告訴調查人員，奧康納向他提供了建議。



科默要求奧康納在14日之前接受監督委員會問話，並要求獲得奧康納與詹姆斯及Americore Health公司的所有通訊記錄和相關文件。



兩名廣播電台主持人6日披露，他們對美國總統拜登進行專訪之前，收到了拜登競選團隊擬定的“參考問題”。美媒稱，拜登團隊嚴格管控總統公開露面，以防他再次出醜。7日，其中一名主持人桑德斯因捲入爭議辭職。