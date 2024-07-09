富權：鄭文燦涉貪打亂民進黨中央選舉佈局

中評社香港7月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：鄭文燦涉貪打亂民進黨中央選舉佈局。以下為文章內容。



鄭文燦涉貪被檢調拘捕，充滿了“陰謀論”。而由於正好是發生在民進黨將於七月二十一日舉行第二十一屆“全代會”第一次會議之前，就讓這種“陰謀論”更為喧嘩鼎盛。實際上，這次“全代會”是賴清德上台後的第一次“全國黨員代表大會”，恰好也正是換屆選舉的會議，將由六百一十七名黨代表選出三十名中執委，再由三十位中執委選出十名中常委，形成新一屆黨中央。黨內各個派系都希望能在“大執位”中，取得本派系的最大利益。尤其是在賴清德擁有龐大政治資源下，希望能夠擴大“統一戰線”；而蔡英文卸任後，“英系”可能分崩離析之際，親近蔡英文的鄭文燦因涉貪被拘捕，鄭文燦勢力也必將風雨飄搖，讓“英系”雪上加霜。因而可以預料，這次“全代會”可能會發生各派系“大混亂，大分化，大改組”的態勢。



按照《民主進步黨黨章》規定，“全國黨員代表大會”是民進黨的最高權力機關，每兩年為一屆，每一年由中央執行委員會召集一次，必要時經中執會決議或全台五個以上縣市黨部的書面提議，中執會應召集臨時黨員代表大會。在換屆的“全代會”，將進行中央領導機關的改選。黨主席為當然中執委和中常委，黨主席由全體黨員另行一人一票選出，民進黨執政時，“總統”為當然黨主席；“直轄市”市長、“立法院”黨團三長為當然中執委和中常委，任期依其職務調整；縣市長為當然中執委，並互推一人為當然中常委，任期依其職務調整。



民進黨已經於五月二十九日選出三百零九席“全國”黨代表，再加上“立委”、“直轄市”議員、歷任黨主席和縣市長等黨公職組成三百零八席“當然黨代表”，共計六百一十七人出席這次“全代會”，並選出中執委和中常委。中執委選舉共有三十九人登記，將選出三十名中執委；再由這三十名中執委選出十席中常委。另外，也將由黨代表選出十一名中評委。

民進黨中央的權力核心是中執會，但中執會每三個月才開一次會（必要時可較為密集開會），因而授權每一個星期開一次會的中常委處理法定事務。而中評會則負責監督中執會推動黨務工作，及黨員和各級組織的獎懲決定等事項，具有“生殺大權”，因而也是各派系的爭持之地。

