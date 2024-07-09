﻿拜登主持北約峰會　退選聲浪未減

中評社北京7月9日電／據大公報消息，綜合華爾街日報、美聯社、CNN報導：北約75周年峰會9日至11日在美國首都華盛頓召開，美媒表示，華盛頓的高溫天氣並非讓北約領導人汗顔的唯一原因。美國總統拜登的認知能力飽受質疑、前總統特朗普或將卷土重來，令美國盟友深感憂慮，尤其擔心特朗普上台後削減對烏克蘭的軍事援助。有分析指出，拜登需要在此次峰會期間安撫盟友，其中一個重大考驗是11日的記者會。他能否在記者會上清晰回答問題將受到密切關注。



據美媒報導，俄烏衝突將是此次北約峰會的焦點議題之一。一名歐洲官員承認，隨著烏克蘭在前線失利，北約峰會前的氣氛變得“陰鬱”。北約秘書長斯托爾滕貝格7日稱，預計北約將同意一項關於支持烏克蘭的五點計劃，包括將國際支持轉變為一個統一的司令部，以及確保各成員國保持對基輔的軍事支持至少一年。斯托爾滕貝格稱，北約將在德國設立一個700人的指揮所，由一名北約三星將領領導。



一些外交官將此類措施稱為“防特朗普”措施，凸顯美國盟友對特朗普卷土重來的擔憂。特朗普的兩名顧問此前透露，若特朗普重掌白宮，可能會以中斷軍援相威脅，逼迫烏克蘭與俄羅斯和談。美媒表示，拜登政府共計批准向烏克蘭提供1750億美元的軍事和其他援助；即便有“防特朗普”措施，失去美國政府支持的北約也很難維持對烏克蘭的援助。



記者會成拜登重大考驗



曾在2018年至2019年擔任特朗普國家安全事務助理的博爾頓稱，特朗普擔任美國總統期間曾考慮讓美國退出北約，如果今年11月他再次當選，可能會將這一想法付諸行動。“我認為說他試圖改革北約是可笑的。他不明白集體防禦聯盟是怎麼一回事。他基本上認為，我們是在為這些盟友提供防禦服務，而他們支付的費用不夠。”北約將成員國的防衛支出目標定為本國GDP的2%，目前意大利、西班牙等國仍落後於這一目標。一名外交官表示，如果特朗普再次開始對歐洲盟友施加壓力，料將加快各國提高防衛支出的進程。



拜登需要在此次北約峰會期間安撫盟友，讓他們相信自己能在大選中戰勝特朗普。評論指出，11日峰會結束前的記者會對拜登來說將是一個重大考驗，各方都將密切關注他能否“清晰回答問題”。6月27日與特朗普首場電視辯論以來，拜登面對的退選壓力越來越大。拜登5日接受美國廣播公司採訪，聲稱衹有“萬能的主”能夠強迫他退選。但這次採訪並未平息爭議，批評者說，拜登衹有在看著提詞器時才能說得頭頭是道，一旦脫稿就開始結結巴巴、詞不達意，甚至語無倫次。