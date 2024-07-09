陝西歷史文化走進社區　燃起港人訪古都熱情

中評社北京7月9日電／據大公報報導，“香港陝西社團聯合總會慶祝香港回歸祖國27周年——三秦大地.華夏寶庫：陝西歷史文化走進香港社區”活動昨日（7日）在港舉辦，邀請到香港考古學者、陝西青年、香港學生等講述古都長安的舊貌與新顔，讓在場的市民學生燃起對中華歷史文化的興趣，紛紛動念想要去實地一探究竟。



今次活動在西營盤社區會堂舉行，有講座、展覽、分享會等形式，來自陝西的青年唐中帶來旅遊攻略，推薦港人可利用內地沒有、但香港有的長假期，如復活節、聖誕節等假期“錯峰出游”，“秦始皇兵馬俑、陝西歷史博物館都建議要跟隨現場講解一起聽；小雁塔（西安博物院）的歷史比大雁塔還要悠久；大雁塔則是四方樓閣式的塔，在塔下也能拍到別致的景象等……”



來自漢華中學的中四鄧同學分享，他選修了歷史和地理，期待有朝一日自己能親身走遍、親眼看遍祖國大江南北，去古蹟、博物館等地欣賞中華文明的魅力。香港水下考古文化研究會主席蔣白浪今次就以“從考古發現看陝西歷史文化”為題，講述朝代更迭，中華文明源遠流長的故事。



培養青少年家國情懷



今次活動由驪山有限公司、香港陝西社團聯合總會主辦，藝術香港文化推廣中心承辦。驪山有限公司負責人馬勝利在活動上致歡迎辭時表示，活動主要目的是為了搭建起一座橋梁，讓香港與陝西更加緊密相連，亦希望能夠激發香港青少年對中華文化的興趣與熱愛，培養他們的家國情懷。



香港陝西社團聯合總會會長景哈利致辭時表示，陝港兩地在各個領域的交流合作日益密切，兩地民眾的交往不斷深入，兩地學子的參與更是為兩地協同、共同繁榮發展注入了無限活力。



中西區區議員葉亦楠表示，活動後亦會聯同主辦方義工團開展數個市民家訪，相信此次活動能加深香港市民對祖國的歸屬感。