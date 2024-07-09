民主黨圍繞拜登退選爭議加速分裂

中評社北京7月9日電／據大公報報導，在過去的八年裡，分裂這個詞屬於美國共和黨的“專利”，而現在輪到民主黨了。共和黨因特朗普而分裂，而眼下民主黨因拜登不肯退選而陷入無休止的紛爭。特朗普身邊人不無得意地說：“混亂是我們的朋友。”的確，自上周四拜登“辯論門”事件發酵以來，民主黨內的混亂一天天加劇。



親民主黨的主流媒體與國會山一些議員發動了“倒拜”運動，但是拜登及其競選團隊試圖撲滅這場大火，對外堅稱“不會走開，除非萬能的上帝讓我退選”，但拜登同時表示，“萬能的上帝並沒有降臨”。可國會山上議員們並不這麼想，他們覺得上帝早已向拜登招手，只是總統及其家人充耳不聞。既然拜登堅持一條路走到黑，那只能通過更大的外力介入了。眾議院民主黨領袖傑弗里斯準備於周日召集民主黨議員舉行在線會議，探討拜登繼續參選的問題。這些議員因美國國慶節放假，大都回到自己的家鄉，再次返回華盛頓時，自然也把基層對拜登不滿的聲音帶到國會山，想必這次眾議院民主黨人的討論不會是走過場。



圍繞拜登退選問題，民主黨籍的州長們和國會議員們的想法出現了較大差異。上周三，拜登召集全國23個民主黨籍州長參加白宮懇談會，以尋求州長們的支持。不出所料，一些州長們會後當即表態，既然總統決定全力以赴繼續參選，他們也會義無反顧地站在拜登一邊。但這一做法引發了一些議員的不滿，認為拜登是在拖延時間，無助於扭轉民主黨的敗局。在他們看來，拜登在電視辯論中如此糟糕的表現讓五千多萬觀眾留下了難以磨滅的印象，不是在北卡羅來納、威斯康辛幾個州靠著提詞器發表講話就能改變對他的印象，更不是接受ABC電視台的一次即興採訪就能緩釋民主黨從上到下的恐慌。



特朗普的公關團隊最近表現得十分聰明，“辯論門”事件出現之後，他們很少發布消息，讓拜登始終占據新聞頭條，從而將對民主黨的不利影響放大到極致。原先特朗普打算公布副總統候選人，以此吸引選民的眼球，鑒於“辯論門”事件發酵，他乾脆把公布的時間大大推遲。特朗普在自家高爾夫球場對他的兒子說，“民主黨是一堆垃圾，我把他們打趴下了，現在不得不考慮換人了”。特朗普私下表示，換上哈里斯會更好對付。特朗普不忘第一時間給哈里斯貼上“侵略沙皇”的標簽，意指她對南部邊境大規模非法移民的侵入負有直接的領導責任。



特朗普的競選團隊早已不是2016年的草台班子，而是有勇有謀。在黨內初選期間，佛羅里達州州長德桑蒂斯有意挑戰特朗普，在競選不利的時候，經不住別人的挑撥離間，居然解雇了他的競選總經理，這位曾為德桑蒂斯的兩屆州長選舉立下汗馬功勞的公關人物，隨即投到特朗普的麾下，後來讓德桑蒂斯吃盡苦頭，不得不狼狽退出競選。