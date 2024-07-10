洪秀柱：看到兩岸交融之燈盞盞亮起

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱（中評社 盧哲攝） 中評社杭州7月10日電（記者 盧哲）中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱9日在杭州接受媒體採訪時，談到了對兩岸交流現狀、台灣青年身份認同及兩岸融合的看法。洪秀柱表示，自己長年堅持為兩岸交流奔走，既因自己是堂堂正正的中國人，也是為台灣青年尋找機遇。她說，自己只是努力做好事，努力促成兩岸融合，促成我們民族的復興。“千年暗室，一燈即明。兩岸青年攜手並進，我想，今天我已經不是‘一燈’了，我覺得我在台灣已經看到很多盞燈在一個一個亮起來，所以我絕對相信，我們可以看到未來台灣的光明，更看到我們中國的光明。”



洪秀柱此行來杭州，是出席第七屆海峽兩岸青年發展論壇。實際上，今年是洪秀柱連續第七年參加海峽兩岸青年發展論壇。已76歲高齡的她，受訪時仍擲地有聲，談笑間神采奕奕，幽默風趣。



洪秀柱談到了兩岸交流形勢。近日台陸委會提升赴大陸和港澳地區旅遊警示為“橙色”。洪秀柱直指，這不過是民進黨當局的恐嚇手段。這個所謂的警示會不會對年輕人來大陸交流造成阻礙呢？洪秀柱說，如果年輕人真的被恐嚇到了，這次怎麼會有幾百名台灣年輕朋友來到浙江參加活動？“事實證明一切。恐嚇手段騙得了一時，騙不了一世，騙不了永久。大家眼睛會看，耳朵會聽，我想我們台灣的年輕人沒有那麼蠢。”



她說，民進黨當局阻撓兩岸民間交流的原因，其實非常簡單，那就是他們“怕”。他們怕什麼？他們怕的是台灣年輕人看到並瞭解到大陸的進步、大陸的真相，從而拆穿他們的謊言。眼見為實，耳聽為虛，如果我們不去親自瞭解、驗證，那麼謊言被重復多次後，有時確實可能讓人產生誤信。可是自己來看，就發現他們是胡說八道。他們今天為什麼不肯讓年輕人來大陸看看，怕什麼？怕看到真的一面，發現大陸不是你們所想的那樣。