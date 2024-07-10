洪秀柱答中評：台灣年輕人不會受騙

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱（中評社 盧哲攝） 中評社杭州7月10日電（記者 盧哲）正在杭州出席第七屆海峽兩岸青年發展論壇的中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱9日在西湖山莊接受中評社記者訪問時談到，台陸委會提升赴大陸和港澳地區旅遊警示，不過是民進黨當局的恐嚇手段。洪秀柱說，事實會證明一切，恐嚇手段騙得了一時，騙不了一世，台灣的年輕人沒有那麼蠢。她鼓勵台灣青年多到大陸眼見為實，尋求機遇，並推動兩岸青年之間的交流與理解。



中評社記者在訪問中提到近日台陸委會提升赴大陸和港澳地區旅遊警示為“橙色”一事。洪秀柱直指，這不過是民進黨當局的恐嚇手段。“不要說它把大陸或者是澳門香港的旅遊變成橙色、甚至變成紅色，我覺得隨便它怎麼變，眼見為實。再怎麼變，人家還是會去看看到底是怎麼回事。一看就不是這麼回事情！所以它做的這些動作叫恐嚇。恐嚇誰？恐嚇老百姓：你不要去那邊，很危險，那邊有狼、有野獸，你小心你去了沒命。小心被抓。”洪秀柱笑道，“人家懲治講的是特定的‘台獨’分子，可民進黨當局把整個台灣都綁架起來，所有人都是一去就完了，這不就是恐嚇嗎？”



那麼，這個所謂的警示會不會對年輕人來大陸交流造成阻礙呢？洪秀柱說，如果年輕人真的被恐嚇到了，這次怎麼會有幾百名台灣年輕朋友來到浙江參加活動？“事實證明一切。恐嚇手段騙得了一時，騙不了一世，騙不了永久。大家眼睛會看，耳朵會聽，我想我們台灣的年輕人沒有那麼蠢。”

