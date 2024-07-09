中評社北京7月9日電／國際在綫：這個新定位開辟中塔合作新前景



放眼全球，如果用“兄弟般的情誼”形容兩國關系，很多人會想到中國和塔吉克斯坦。古老的絲綢之路見證了中塔2000多年的友誼；建交32年的歷程，雙方上演了許多同心合作、互利共贏的佳話；如今，站在新的起點，中塔關系如何進一步提升？中國國家主席習近平4日至6日對塔吉克斯坦進行國事訪問期間，雙方宣布建立新時代中塔全面戰略合作夥伴關系，為在更高起點上構建中塔命運共同體作出了新規劃。



回顧中塔關系歷程，“跨越性發展”是個關鍵詞。從睦鄰友好到戰略夥伴關系；從全面戰略夥伴關系，到新時代中塔全面戰略合作夥伴關系，中塔關系不斷實現“歷史性跨越”。中國現代國際關系研究院歐亞研究所所長丁曉星對《國際銳評》表示，中塔關系的新定位，是兩國元首充分考慮各自發展戰略以及當前國際形勢後作出的新部署；這意味著未來中塔關系更加牢固緊密，兩國合作也將迎來新的機遇。上海合作組織前秘書長、塔吉克斯坦前駐華大使拉希德·阿利莫夫認為，塔中關系是鄰國之間相互合作、共同發展的典範。



中塔關系何以能再上新台階？元首外交發揮了至關重要的引領作用。習主席與拉赫蒙總統會晤10多次，結下了深厚的個人友誼，推動著中塔關系行穩致遠。這次訪問期間，習主席向拉赫蒙總統頒授友誼勛章。這是中方首次在境外舉行勛章頒授儀式，充分體現了中國人民對拉赫蒙總統和塔吉克斯坦人民的深情厚誼。



在元首外交引領下，中塔之間各領域合作結出累累碩果。塔方是最早參與共建“一帶一路”合作的國家之一；兩國率先構建發展共同體和安全共同體；中方援塔議會大樓、政府大樓項目正式落成，成為杜尚別的新地標和中塔合作的新標志；中企建設的杜尚別2號熱電廠讓塔首都及周邊70多萬居民寒冬不再缺電；塔吉克斯坦的櫻桃、檸檬源源不斷走上中國人的餐桌……中塔不斷深化務實合作，給兩國民衆帶來實實在在的福祉。



如今，中塔都處在國家發展振興的關鍵階段。中國正大力推進中國式現代化建設，塔吉克斯坦也在努力實現“2030年前國家發展戰略”。此次提升雙邊關系契合了兩國發展需要，反映了雙方的共同訴求，可謂正當其時、水到渠成。