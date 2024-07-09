中國再添“戰略夥伴”，區域合作邁入新階段

中評社北京7月9日電／據中國網報導，7月3日，中國國家主席習近平與阿塞拜疆總統阿利耶夫在上合組織阿斯塔納峰會前夕舉行雙邊會晤。兩國就建立戰略夥伴關係發表聯合聲明。在國際和地區局勢複雜演變的背景下，兩國政治互信不斷穩固，務實合作持續推進，人文交流日益密切，成為中國與地區國家友好合作、互利共贏的典範。



近年來，在元首外交引領下，中阿務實合作穩步推進。2015年，阿利耶夫總統對中國進行正式訪問，兩國簽署《中阿關於共同推進絲綢之路經濟帶建設的諒解備忘錄》。2019年，阿利耶夫總統來華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，期間與中方簽署總額8.21億美元的合作協議，包括合作建設工業園區、推動亞歐電信走廊建設等。2022年，中阿兩國元首在上合組織撒馬爾罕峰會期間舉行會晤，雙方表示要從戰略高度看待和規劃兩國關係，增進戰略互信，加大相互支持，深化互利合作，推動兩國各領域合作走穩、走深、走實。



目前，阿塞拜疆是南高加索地區與中國貿易聯繫最密切的國家，占地區對華貿易的40%以上。雙邊貿易額由建交之初的150萬美元增至2023年的17.2億美元，在油氣勘探開採、裝備製造、基礎設施、交通物流、信息通訊、光伏發電等領域合作全面推進。為促進對華貿易，阿塞拜疆在青島、西安、成都、北京、張家界等地設立“貿易之家”。阿塞拜疆還積極響應中國提出的共建“一帶一路”倡議，持續推進巴庫國際海上貿易港、阿里亞特自由經濟區等大型基礎設施項目建設，同時實現了巴庫－第比利斯－卡爾斯跨國鐵路的升級，加快推動東西向走廊的暢通。中國華為公司長期在阿塞拜疆進行業務布局，包括設立聯合研發中心、推進“智慧村莊”建設、培訓數字技術人才等。



當前，歐亞地區熱點問題頻發，地區形勢加速演變。在烏克蘭危機持續延宕的背景下，兩國元首高瞻遠矚，為中阿關係發展領航定向，對於推動地區形勢平穩向好具有積極意義。



兩國發展戰略和理念契合，合作潛力大。中阿兩國都處於經濟轉型的關鍵時期。黨的十八大以來，中國經濟進入了轉型升級、高質量發展的新階段，傳統產業進行調整，新興產業加快培育。阿塞拜疆近年來也積極推動經濟多元化，著力發展非能源領域經濟，持續推進綠色經濟轉型和可再生能源發展，提升數字化水平，打造經濟特區和陸海聯運交通樞紐。這為兩國開展新能源、數字經濟、信息通信、基礎設施和產業園區等合作提供了新機遇。雙方應充分發揮政府間合作機製作用，推動高質量共建“一帶一路”與“阿塞拜疆2030：國家社會經濟發展優先方向”戰略深度對接，扎實推進務實合作，使得發展成果能夠切實惠及民生。