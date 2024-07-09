活力東海折射中國經濟提“質”向“新”

中評社北京7月9日電／據人民日報報導，經濟強國必定是海洋強國、航運強國。我國是海洋大國、航海大國、造船大國，擁有廣袤的管轄海域和漫長的海岸線。



記者從交通運輸部獲悉，今年1—6月，我國沿海和內河港口進出港船舶數量達1521.17萬艘次，貨物吞吐量達91.84億噸，同比分別增長14.35%，4.85%。江河湖海之上，航運貿易蓬勃發展，國內國際雙循環暢通有力。



近日，由交通運輸部政策研究室、交通運輸部海事局聯合主辦的“我們一起去看海”全媒體宣傳活動在上海啟動。透過海洋這扇窗，近距離感受到多種航運經濟新業態下的活力中國，海事部門深度服務下的國家發展戰略和航運經濟，更進一步見證了暢通國內國際雙循環主動脈、引領經濟高質量發展的“時代問卷”。



看郵輪經濟魅力無限



遠眺東海，波濤東去、一碧萬頃。站在上海吳淞口國際郵輪碼頭，全長323.6米，約24層樓高的“愛達·魔都”號伫立在眼前。



自去年5月郵輪在我國正式復航以來，我國郵輪市場復航步伐加快，旅客運量加大，市場持續升溫。數據顯示，復航至今，上海邊檢總站已累計查驗國際郵輪超220艘次，今年以來，出入境郵輪數量已超130艘次，較去年同期增長近60%。



“愛達·魔都”號上，上海海事局指揮中心樊仁貴向採訪團介紹，海事部門實行“一船一策”，為每一艘進出港的大型郵輪制定一整套完善的交通組織服務方案。



“我們會提前掌握郵輪的進出港計劃，統籌重要航路的指揮調度，從而確保大幅提升靠泊效率，縮短旅客等待時間，增加上海母港的吸引力。”樊仁貴說。

