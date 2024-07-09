泰國多舉措提升榴蓮出口標準

中評社北京7月9日電／據人民日報報導，泰國政府日前表示，將實施一項關於提升榴蓮出口標準的條例，對榴蓮的收購、包裝及出口流程進行標準化管理。泰國總理府發言人猜·瓦差隆表示，泰國總理賽塔已指示泰國農業和合作社部制定相關政策，防止未成熟或劣質榴蓮的銷售和出口，這一舉措將提高泰國榴蓮銷售和出口的標準化水平，增強泰國榴蓮出口競爭力。



泰國是全球主要的榴蓮生產和出口國之一，每年4月中旬至9月中旬是泰國榴蓮的集中成熟季。近年來，當地榴蓮種植規模和產量不斷提升。據統計，過去12年，泰國榴蓮種植面積增加了80%，榴蓮年產量從50萬噸增至約140萬噸，增長了180%。榴蓮出口成為泰國重要收入來源之一。



泰國榴蓮生產和出口企業也採取不同舉措，提升榴蓮品質。例如，泰國正大集團等企業通過近紅外光譜檢測技術和人工智能技術，可以在不破壞果肉的前提下，更加快速、準確地識別榴蓮成熟度和質量等級，提升了果農的分揀效率。



受氣候變化等因素影響，泰國榴蓮出口也面臨一些挑戰。尤其是近年來，厄爾尼諾現象導致泰國乾旱頻發，對當地榴蓮的產量和質量產生了一些不利影響。泰國媒體分析稱，當前政府最緊迫的任務是解決榴蓮種植戶面臨的乾旱問題，保障農民收入水平，並注重優質生產。泰國農業和合作社部要求加強灌溉系統管理，確保正處於榴蓮成熟季的尖竹汶府、羅勇府、達叻府等東部地區的果園有充足的灌溉用水供應。



根據此次泰國政府擬實施的榴蓮出口標準條例，從事榴蓮采集、分揀、包裝的工廠必須獲得相關標準認證，並在出口前取得合格證書。條例還為不同品種的榴蓮設定了果肉幹重標準，金枕、青尼和甲侖品種的榴蓮幹重百分比分別不得低於32%、30%和28%。