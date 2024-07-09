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董軍會見巴西陸軍司令
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2024-07-09 15:25:53
中評社北京7月9日電／據新華社報導，國防部長董軍8日在北京會見巴西陸軍司令托馬斯。
董軍說，今年是中巴建交50周年，在兩國元首戰略引領下，中巴關係日臻成熟穩定，成為發展中大國關係的典範。當前，兩軍關係有深厚合作基礎、有廣泛共同利益，深化發展正當其時、前景廣闊。雙方應加強交流、互學互鑒，不斷厚植友誼，共同提高能力，把兩軍關係推向新高度。
托馬斯說，巴方願與中方進一步加強兩國陸軍溝通交流，深化各領域合作，不斷增進兩國陸軍友誼。
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