數字賦能助力傳統產業　廣東書寫改革新篇章

中評社北京7月9日電／據央視網報導，在中國經濟的宏偉版圖中，廣東以其連續35年穩居首位的經濟總量，矗立為改革創新的耀眼明珠。2023年，廣東地區生產總值一舉突破13.57萬億元，標誌著一個全新里程碑的誕生。數字的背後，是近年來廣東持續推動傳統產業數字化轉型的努力成果。數字賦能助力傳統產業，實現精彩蝶變的故事，可以說每天都在書寫。



這是位於廣州南沙區一家生產熱泵產品的製造業企業，企業使用數字化數字化生產線之後，此前最制約生產效率的環節已經打通。而作為一家集產品研發、生產、銷售、服務於一體的國家級高新技術企業，新上線的數字化雲平台還幫助企業打開了更大的市場。



廣東芬尼克茲節能設備有限公司運營副總監王剛稱：“我們可以實時地對我們在市場上4萬多個工程項目進行監測，而且故障預警的模型可以方便提前地去探知設備的健康狀況，這樣我們可以提前地去做服務。”



這家企業數字化轉型的成功案例僅僅是廣東推進傳統產業數字化轉型升級的縮影。近年來，廣東堅持以數智技術賦能新型工業化，制定出台製造業數字化轉型實施方案，大力完善5G數字基礎設施，推動普惠性上雲用數賦智服務，鼓勵行業龍頭企業開展集成應用創新，中小企業加快數字化普及應用，帶動全省75萬家企業“上雲、用雲”，引導數字化轉型從“點”延伸成“鏈”、拓展到“面”。



就在今年7月3日，由廣州市標準化研究院和廣州市南沙區市場監督管理局共同推動的全球首個數據資產管理國際標準正式發布，有助於企業更好地管理和利用數據資產。



一方面鼓勵企業主動轉型，同時，廣東更是拿出真金白銀，推出扶持政策，搭建服務企業的數字化平台。