日本國土交通省對日立造船一工廠進行調查

中評社北京7月9日電／據央視新聞報導，總台記者當地時間8日獲悉，就日本日立造船公司旗下兩家子公司篡改船舶用發動機的油耗性能數據問題，日本國土交通省於當天上午開始對其位於熊本縣長洲町的“日立造船海洋發動機”公司有明工廠進行現場調查。



根據國土交通省和日立造船公司發布的消息，日立造船海洋發動機公司篡改了1999年11月以後出貨的共950台船舶用發動機顯示燃料消耗量的“燃料消耗率”數據。