“一帶一路”是中吉合作、友誼、繁榮之路

中評社北京7月9日電／據人民網報導，近日，人民網“文化絲路”採訪攝制組走進吉爾吉斯斯坦，就中吉關係發展、兩國共建“一帶一路”、人文交流合作等話題專訪中國駐吉爾吉斯斯坦大使杜德文。



杜德文大使在訪談中指出，中國和吉爾吉斯斯坦山水相連，古絲綢之路見證了兩國人民延續千年的傳統友誼。建交32年來，中吉關係經受住了國際風雲變幻考驗，實現從睦鄰友好到戰略夥伴、全面戰略夥伴的歷史跨越。吉社會對“一帶一路”是合作之路、友誼之路、繁榮之路形成廣泛共識。中吉雙方將不斷加強文明交流互鑒，增進兩國人民福祉，鞏固兩國傳統友誼。



人民網：今年是中國和吉爾吉斯斯坦建立外交關係32周年。雙邊關係目前處於什麼階段？如何看待兩國關係發展前景？



杜德文：中國和吉爾吉斯斯坦山水相連，古絲綢之路見證了兩國人民延續千年的傳統友誼。1992年1月5日，中國同剛剛獨立的吉爾吉斯共和國簽署建交聯合公報，開啟了中吉關係新篇章。建交32年來，中吉關係經受住了國際風雲變幻考驗，實現從睦鄰友好到戰略夥伴、全面戰略夥伴的歷史跨越。去年5月，習近平主席同吉總統扎帕羅夫在西安舉行重要會晤，將中吉關係提升為新時代全面戰略夥伴關係，宣布構建睦鄰友好、共享繁榮的中吉命運共同體，為中吉關係發展指明了方向。好鄰居、好夥伴、好朋友、好兄弟成為高水平中吉關係的生動寫照，我們對中吉關係前景充滿信心和期待。



第一，高水平政治互信為中吉關係行穩致遠提供堅實政治基礎。中吉雙方秉持建交初心，通過友好協商徹底解決了歷史遺留的邊界問題，將1000多公里的共同邊界打造成連接兩國人民的友誼紐帶。雙方積極致力於落實兩國元首達成的重要共識，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。中方堅定支持吉方自主選擇的發展道路，支持吉方維護國家獨立、主權、安全，反對任何外部勢力以任何借口干涉吉內政。吉方堅定奉行一個中國原則，堅定支持中方在台灣、涉疆、涉港等問題上的原則立場，支持中方維護主權、安全和發展利益。吉方積極支持習近平主席提出的人類命運共同體理念和“一帶一路”倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。雙方在聯合國、上海合作組織、中國—中亞機制等框架下密切開展協作。



第二，高質量共建“一帶一路”為中吉各領域合作搭建廣闊平台。近年來，中吉務實合作不斷拓展並取得豐碩成果。兩國貿易額從建交之初的5300萬美元增長到去年創歷史紀錄的198億美元，中國長期保持吉第一大貿易夥伴國、第一大進口來源國和第一大投資來源國地位。中吉共建“一帶一路”不斷走深走實。雙方各層級友好往來日益頻繁。去年10月，李強總理成功訪問吉爾吉斯斯坦。劉國中副總理剛剛結束對吉的友好訪問。中國新疆、青海、山東、陝西等省區主要負責人來訪。去年，吉總統、總理分別訪華，今年年初吉總理再次訪問新疆。吉最高法院院長、副議長、多名副總理等分別赴華出席活動並訪華。吉比什凱克市、楚河州、奧什州、伊塞克湖州等地方領導人也訪問了中國有關地區。雙方積極加強議會、政黨、青年、婦女以及文化、教育、體育、旅遊、衛生等領域合作和交流，建立了20餘對友城關係。兩國軍隊、執法安全部門在情報交流、聯合執法以及打擊“三股勢力”、毒品走私、跨國有組織犯罪等方面開展卓有成效的合作，為維護兩國人民生命財產安全，保障地區安全穩定發展發揮積極作用。



第三，構建中吉命運共同體為中吉關係發展開辟美好未來。構建中吉命運共同體既是雙方對兩國關係30多年發展成果的總結，也是對兩國關係未來前景的規劃，既立足中吉兩國的深厚政治互信、豐碩合作成果和牢固情感紐帶，也彰顯雙方對未來共同發展繁榮的信心和決心。雙方將共同努力落實好兩國元首達成的重要共識，牢牢把握雙邊關係發展正確方向，不斷提升戰略互信；進一步挖掘合作潛力，持續推動高質量共建“一帶一路”合作；拓展人文交流，鞏固深化傳統友誼；加強國際多邊協作，維護地區安全與穩定。



我們相信，在兩國元首的戰略引領下，通過雙方的共同努力，中吉新時代全面戰略夥伴關係將不斷取得新發展，構建中吉命運共同體將為中吉關係發展創造更加美好的未來。