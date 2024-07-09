受強降雨影響　四川部分列車停運

中評社香港7月9日電／受四川部分地區強降雨天氣影響，中國鐵路成都局集團有限公司動態調整列車運輸方案，部分列車限速運行或停運。9日途經四川的22趟列車停運。



新華社報導，成鐵局介紹，9日停運的列車班次有：K530次（成都東-杭州）、K1158次（成都西-上海）、D194次（成都東-廣州白雲）、K817次（北京西-攀枝花南）、K998次（成都西-海拉爾）、K386次（成都西-瀋陽北）、K118次（成都西-北京西）、T126次（成都西-東莞東）、K257次（天津-峨眉）、K818次（攀枝花南-北京西）、K546次（成都西-佳木斯）、K568次（峨眉-烏魯木齊）、K856次（成都西-蘭州）、K452次（成都西-喀什）、Z371次（烏魯木齊-昆明）、D1924次（成都東-西安北）、D242次（成都東-萬源）、D164次（成都東-蘭州）、D188次（成都東-西寧）、D168次（成都東-西寧）、C36次（成都東-巴中東）、C37次（巴中東-西昌西）。



成鐵局提示，根據氣象部門預報，7月8日至7月14日四川盆地部分地區有大到暴雨，川東、川北部分地區有暴雨，局部地區大暴雨。受此影響，成渝高鐵、綿瀘高鐵、成宜高鐵、西成高鐵、寶成鐵路、廣達鐵路、蘭渝鐵路、滬蓉鐵路、成昆鐵路、成貴鐵路、成灌鐵路、成雅鐵路、內六鐵路、達成鐵路、襄渝鐵路、高南鐵路、達萬鐵路等部分區段可能雨量超標。為確保旅客列車運行安全，鐵路部門將根據實際情況封鎖線路開展安全巡查，相關列車可能不同程度晚點或停運。請旅客隨時留意查看相關站車信息。