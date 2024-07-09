本年度《中國—東盟經貿合作報告》發布

中評社北京7月9日電／據人民網報導，7月8日，RCEP產業合作委員會發布2024年度《中國—東盟經貿合作報告》。《報告》認為，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）實施區域開放兩年多來，中國與東盟經貿合作呈現更加緊密、活躍、全面、深入的發展局面。



《報告》指出，中國與東盟合作保持著強勁發展勢頭。雙方已連續四年互為最大貿易夥伴，根據合作發展需求和趨勢，預計今年東盟仍將是中國第一大貿易夥伴。東盟已成為中國企業對外貿易投資的熱門地區。中國與東盟之間的產業鏈供應鏈合作顯示出較強韌性，並產生了積極的外溢和示範效應。



針對當前個別東盟國家擔心中國企業及產品衝擊的問題，RCEP產業合作委員會主席、中國首席東盟商務專家許寧寧在《報告》發布時表示，雙方在擴大開放貨物貿易市場、服務市場、投資市場的合作中，對於出現的一些新情況、新問題，應積極共同採取措施應對，以開放市場促進經濟發展。在相互開放市場中應切實加強行業對接、產業合作，優化雙方貿易結構和促進雙向投資，以實現更多的貿易投資創造。



《報告》建議，一是不斷提升中國與東盟全面戰略夥伴關係水平，共同營造更加穩定安全的地區環境，著力打造良好經商環境。二是實施好制度性開放，高質量落實《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），盡快完成中國—東盟自貿區3.0版談判。三是抓住新興產業契機，拓展數字轉型、清潔能源、人工智能等新興領域合作，讓合作動能更強勁。四是完善配套支持體系，做好規則、標準對接，完善金融、稅收、海關等合作。五是加大物流通道、經濟走廊、互聯互通建設，為穩定暢通的區域產供鏈供應鏈提供有利條件。六是建好經貿合作平台和產業行業合作機制，在東盟國家設立企業服務中心，提供貿易投資咨詢等服務。七是企業經營遵守法律法規，提高風險防控水平。八是中國與東盟國家高質量共商共建共享“一帶一路”，落實命運共同體建設，進一步打造為國際上區域合作典範和世界經濟增長亮點。