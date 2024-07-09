中評社北京7月9日電／據人民網報導，7月5日，在中國駐泰國大使館經商處指導下，泰國中國企業總商會、總商會法務分會以及大拓律師事務所共同舉辦2024年駐泰中資企業合規講座，近百家在泰投資的中資企業代表到場參加。泰國中國企業總商會總主席李曉波致辭時表示，合規是中資企業在泰國健康長遠發展的基石。



大拓律師事務所資深合夥人劉暢、張春紅分別從泰國合規制度特徵及新的變化，公司治理、享受BOI投資優惠權益、勞動用工、海關進出口以及原產地及反規避合規等方面，結合實際案例為企業代表分析講解泰國投資經營的合規注意事項、高發問題與防範措施。



對於大多數出海的中資企業來說，跨境投資經營的合規還是一個嶄新且重要的課題。其伴隨企業出海的全過程，涵蓋了企業母國合規、投資東道國合規以及第三國合規等多重合規內容與要求，需要企業在出海的過程中給予足夠的重視以及充分的準備，建立起適合自身跨境的合規體系，以在複雜多變的國際形勢下提升競爭力以及應對風險能力。



大拓律師事務所資深合夥人王朝睿介紹了合規講座的初衷是旨在幫助企業瞭解泰國合規制度、形勢與動向，更重要的是提升企業海外合規意識。介紹了大拓律師事務所長期為中資企業出海提供全過程法律、財稅綜合性專業服務，並結合處理跨境投資中的重大合規問題、突發事件的豐富實操經驗，努力為中資企業出海保駕護航。



隨後與會企業代表在講座中積極提問並參與討論，講座在熱烈氣氛中圓滿結束。