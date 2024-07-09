海外網評：不斷推動上海合作組織實現新發展

中評社北京7月9日電／據海外網報導，近日，上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議在哈薩克斯坦阿斯塔納舉行。峰會共通過20餘份文件，包括《阿斯塔納宣言》、《關於各國團結共促世界公正、和睦、發展的倡議》等。本次峰會可以說取得豐碩成果，有力推動了上海合作組織實現新發展，也彰顯了上海合作組織日益上升的吸引力和影響力。



團結協作是上海合作組織一路走來的成功經驗。上海合作組織創立於世紀之交，當時冷戰遺留的對立和割裂尚待彌合。上海合作組織創始成員作出歷史抉擇，追求和平發展，致力於睦鄰友好，構建新型國際關係，“上海精神”成為成員國共同的價值遵循和行動方針。成立23年後，上海合作組織成員國增加到10個，“上海合作組織大家庭”覆蓋三大洲26個國家，夥伴越來越多，合作基礎更加堅實。當前，面對干涉分化的現實挑戰，上海合作組織國家要鞏固團結力量，攜手抵制外部干涉，以和為貴處理內部分歧，聚同化異破解合作難題。各方尊重彼此自主選擇的發展道路，支持彼此維護核心利益，通過戰略溝通消弭分歧、凝聚共識、增進互信，將為建設團結互信的共同家園打下堅實基礎。哈薩克斯坦總統戰略研究所專家阿利亞·穆薩別科娃認為，“上海合作組織將不同文化背景和處於不同發展階段的國家團結起來，走出了一條富有成效的和平發展道路，樹立了構建新型國際關係的典範。”



實現現代化是上海合作組織國家的共同目標。面對“小院高墻”的現實風險，上海合作組織國家要維護發展權利，堅持普惠包容，聯手推動科技創新，維護產業鏈供應鏈穩定通暢，激發地區經濟內生動力，推動實現共同發展目標。在此次峰會期間，中方建議將2025年確定為“上海合作組織可持續發展年”，聚焦發展動能推陳出新。中方提出願同各方全面落實高質量共建“一帶一路”八項行動，用好農業示範基地、地方經貿示範區、生態環保創新基地等平台促進區域合作，擴大本幣結算份額，積極推進籌建上海合作組織融資平台，將為建設繁榮發展的共同家園注入新動能。俄羅斯人民友誼大學副教授奧列格·季莫費耶夫表示，“中方在峰會上提出的系列具體倡議，高度契合地區和全球治理現實要求，以及上海合作組織自身發展所需，為上海合作組織持續發展壯大注入強大動力，得到各方廣泛認同和支持。”



建設公平正義的共同家園是上海合作組織國家的共同心聲。當前，百年變局加速演進，人類社會又一次面對十字路口，上海合作組織站在歷史正確一邊，站在公平正義一邊，對世界至關重要。此次上海合作組織峰會發表阿斯塔納宣言，團結共促世界公正、和睦、發展倡議，睦鄰互信和夥伴關係原則聲明，發出要團結不要分裂、要合作不要對抗、要公正不要霸權的新時代強音。上海合作組織國家共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，踐行真正的多邊主義，就能推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，為消弭和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字貢獻“上海合作組織力量”。俄羅斯總統普京在此次峰會期間評價稱，確保歐亞地區和全球安全與穩定始終需要上海合作組織成員國積極參與。伊朗代總統穆赫貝爾發言時說，上海合作組織成員國在貿易、生產、能源、交通等領域的發展，有助於鞏固上合地區和世界的持久和平與包容性發展。