中評社北京7月9日電／鄭文燦弊案恐是冰山一角



來源：大公報 作者：朱穗怡



民進黨前桃園市長、台灣海基會現任董事長鄭文燦涉及弊案，日前被桃園地檢署帶走，並向法院聲請羈押禁見。法院裁決鄭文燦以500萬元新台幣保釋，限制住居、限制出境。隨後鄭文燦火速請辭台灣海基會董事長一職。由於鄭文燦是民進黨重磅人物，其涉貪被捕的消息震驚台灣政壇，而且保釋那天恰好是他57歲生日，充滿了戲劇性。



這幾天島內關於鄭文燦的“政治八卦”滿天飛。有人說，鄭文燦是民進黨頗具實力的中生代，將是民進黨當局領導人賴清德下一屆台灣地區領導人選舉的強勁對手，所以賴陣營先下手為強，把鄭文燦“除掉”。也有人說，鄭文燦之前掌管海基會，賴當局借弊案把鄭文燦拉下台，顯示對兩岸關係毫不在乎的囂張態度。還有人說，鄭文燦是“蔡系”（民進黨當局前領導人蔡英文）人馬，賴清德趁機“整肅異己”。這些傳聞不論真假，都離不開“宮鬥”二字，似乎轉移了民進黨政客涉弊醜聞的焦點。



過去八年，民進黨蔡英文執政期間已不時傳出民進黨政客涉弊的傳聞。新冠疫情期間，一家前身為小吃店的生物醫藥公司，資本額僅200萬元（新台幣，下同），竟拿下民進黨當局16.5億元的快篩劑採購案，據說竟然還是民進黨當局相關部門主動與這家公司聯繫。對於這其中種種疑點，民進黨當局始終顧左右而言他。去年島內鬧“蛋荒”，“逢中必反”的民進黨當局拒絕採購運輸方便、性價比高的大陸雞蛋，轉而進口又貴又遠的海外雞蛋。當時就有台媒揭發高雄市岡山區一家資本額才50萬元的超思公司竟然可以代理全台六成的雞蛋進口、拿到台當局上億元的標案，還獲得台當局發放的巨額補貼。台當局農業部門辯稱這家“超思公司”是“吳記蛋品”的親屬，還說“吳記蛋品”的能力如何如何強。既然如此，為何不是由資本額5000萬的“吳記蛋品”來執行當局的進口雞蛋標案？為何要獨厚資本額衹有50萬的小公司？民進黨當局種種反常做法讓台灣輿論認為這其中的內情不簡單。