7月9日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月10日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月9日主持例行記者會，並就烏克蘭問題、中朝關係、中外人文交流等回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：據報導，北約秘書長斯托爾滕貝格日前在北約峰會前夕的記者會上稱，此次峰會的主題之一是北約的全球夥伴關係，烏克蘭危機表明“我們的安全不是區域性的，而是全球性的，我們需要與印太地區的夥伴密切合作”。北約將同澳大利亞、韓國、日本和新西蘭等國家討論在烏克蘭等問題上的合作，共同抵抗俄羅斯、伊朗、朝鮮、中國等。中方對此有何評論？



林劍：北約作為冷戰遺存和全球最大軍事集團，一邊聲稱自己是區域性、防禦性組織，一邊不斷越界擴權，挑動對抗，大搞霸道霸凌。北約所謂的安全，是以犧牲別國安全為代價，其所做所為給全球和地區帶來了極高的安全風險。



中方堅決反對北約對中國的抹黑攻擊和甩鍋推責，反對北約拿中國當借口，東進亞太，攪動地區局勢。中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，在烏克蘭危機等國際地區熱點問題上的客觀公正立場和建設性作用，早已為國際社會所公認。我們敦促北約糾正錯誤的對華認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止販賣“安全焦慮”，停止四處樹立“假想敵”，停止打著“共同防禦”的旗號搞封閉排他的“小圈子”，切實為促進世界和平穩定發展做點實事。



韓國《中央日報》記者：據韓國媒體報導，中國決定向朝鮮下達“讓派遣到中國的朝鮮勞動者全部回國”的最後通牒。這個報導屬實嗎？最近朝中關係和以前不同的報導比較多，中方對此有何評論？



林劍：我沒有聽說你提到的情況。中朝是山水相連的近鄰，一直保持著傳統友好合作關係。最近韓國有媒體不時冒出中朝關係如何如何的消息，進行一些捕風捉影的臆測和炒作。我希望有關媒體秉持專業水準，基於事實客觀報導，不要把新聞寫得像小說。