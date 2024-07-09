菲警稱掌握綁架殺害中國公民案中8名疑犯身份

中評社香港7月9日電／菲律賓警方表示，已經掌握涉嫌綁架並殺害中國公民案件中8名疑犯的身份，包括外籍人士和菲律賓人，準備提出起訴。



據香港電台報導，菲律賓警方早前證實，一名中國公民和一名美籍華人被綁架和殺害。他們於6月20日抵達菲律賓會見商業夥伴，4天後被發現遇害。