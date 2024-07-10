外交部：堅決反對北約對華抹黑攻擊

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月10日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月9日在例行記者會上就日前北約秘書長錯誤言論回答記者提問時指出，中方堅決反對北約對中國的抹黑攻擊和甩鍋推責，反對北約拿中國當借口，東進亞太，攪動地區局勢。



據報導，北約秘書長斯托爾滕貝格日前在北約峰會前夕的記者會上稱，此次峰會的主題之一是北約的全球夥伴關係，烏克蘭危機表明“我們的安全不是區域性的，而是全球性的，我們需要與印太地區的夥伴密切合作”。北約將同澳大利亞、韓國、日本和新西蘭等國家討論在烏克蘭等問題上的合作，共同抵抗俄羅斯、伊朗、朝鮮、中國等。



林劍表示，北約作為冷戰遺存和全球最大軍事集團，一邊聲稱自己是區域性、防禦性組織，一邊不斷越界擴權，挑動對抗，大搞霸道霸凌。北約所謂的安全，是以犧牲別國安全為代價，其所做所為給全球和地區帶來了極高的安全風險。



林劍說，中方堅決反對北約對中國的抹黑攻擊和甩鍋推責，反對北約拿中國當借口，東進亞太，攪動地區局勢。中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，在烏克蘭危機等國際地區熱點問題上的客觀公正立場和建設性作用，早已為國際社會所公認。我們敦促北約糾正錯誤的對華認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止販賣“安全焦慮”，停止四處樹立“假想敵”，停止打著“共同防禦”的旗號搞封閉排他的“小圈子”，切實為促進世界和平穩定發展做點實事。





