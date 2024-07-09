韓法司委將就總統彈劾案請願舉行兩次聽證會

中評社香港7月9日電／韓聯社報導，韓國國會法制司法委員會（下稱“法司委”）將在國會舉行兩次全體會議，就“要求國會發起尹錫悅總統彈劾案的國民請願”舉行聽證會。



截至9日發稿，國會請願平台“國民同意請願”官網上有關要求國會提出彈劾總統尹錫悅議案帖子的參與人數已超過133萬人。在該網站發佈的請願帖在30天內獲得5萬人以上同意時，將由國會的主管常任委員會開會審查。若會議得出請願符合情理的結論，可將有關內容提交至國會全體會議討論。經國會全會通過，有關請願被移交至政府，之後政府需要向國會報告請願處理結果。



由於參加民眾早已超過5萬，因此主管常任委員會——法司委當天召開全體會議就此進行審議，並由在野黨單獨通過該案聽證會實施計劃和聽證陳述人出席要求書。執政黨國民力量對此表示抗議，稱舉行相關聽證會和要求陳述人出席不符合國會法理。



法司委通過尹錫悅的夫人金建希及其母親崔銀順作為陳述人出席26日舉行的聽證會。海軍陸戰隊士兵防汛中殉職事件調查施壓爭議相關聽證會將於19日舉行，前海軍陸戰第一師師長林成根（音）等22名涉案人員將作為陳述人出席。上月21日，在野黨單獨舉行的立法聽證會上，林成根等人也作為陳述人出席。