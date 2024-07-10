中評現場：台青親歷科技與自然共生奇妙旅程

參訪團成員們在蒙草研究院合影留念（中評社 袁曉麥攝） 中評社錫林浩特7月10日電（記者 袁曉麥）7月9日下午，由北京市台辦、內蒙古自治區台辦聯合主辦的“2024台灣青年邊疆行”參訪團一行30餘人來到位於烏拉蓋管理區的蒙草公司草原生態系統研究院，深入探索了這座致力於草原生態保護與修復的科研重鎮，親歷了一場科技與自然和諧共生的奇妙旅程。



在講解員的帶領下，參訪團成員參觀了野生植物標本館、植物種質資源圃等科研場所。工作人員向大家介紹，研究院立足烏拉蓋地區良好的生態禀賦，搭建起"政產學研用"合作平台，推動科研成果向實踐應用的快速轉化。目前，研究院已收集烏拉蓋野生植物標本460餘種2200餘份，為科學保護生物多樣性奠定了扎實基礎。



“草原是地球上非常重要的資源，所以在發展區域特色的同時，若可以結合環境永續是非常值得關注的議題趨勢。”台青王晋文對中評社記者表示。在兩處共55畝的植物種質資源圃，380種牧草、18種宿根花卉爭奇鬥艶，令人眼花繚亂。在校修讀環境相关專業的台青王晉文對此頗感興趣，他表示，台灣和內蒙古的生態環境有所不同，所以在生態保護方面，两地都有值得學習的地方。台灣在現階段較重視副資材的再利用，例如會將糞便類用於堆肥、蚯蚓堆肥或沼氣發電等，而內蒙古因為地平且遼闊所以多是以放養來達成維持養分循環。台灣可以跟內蒙古學習怎麼將環境保護的方式融入溫室及研究室中，而內蒙古也可以跟台灣學習怎麼多使用環保性的餐具及用品已達成資材減量。

