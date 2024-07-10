台青答中評：身邊同學對來大陸交流持開放態度

台灣藝術大學電影系學生鄒岳葶（中評社 盧哲攝） 中評社寧波7月10日電（記者 盧哲）正在浙江舉行的第七屆海峽兩岸青年發展論壇9日組織了部分研習營青年參觀了寧波博物館。台灣藝術大學電影系學生鄒岳葶接受中評社記者訪問時表示，研習營的活動有趣吸引，尤其讓她對歷史的來源有了立體的認知。她還表示，對兩岸交流的活動非常感興趣，自己周圍的同學也都對到大陸交流持開放的態度，“不會有什麼覺得很可怕或者不想來之類的狀況”。



第七屆海峽兩岸青年發展論壇於7月6日至12日在浙江杭州及寧波、金華、麗水等地舉辦。本屆論壇主題為“同心同行·共創未來”。兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等近千人將參加論壇相關活動。本屆論壇活動主要分為開幕會暨主論壇、兩岸青年研習營、論壇閉幕活動等三部分。其中，兩岸青年研習營方面，圍繞“非遺文化”“電商直播”“影視文化”“美麗鄉村”“科技創新”等若干研習主題，將參與論壇的兩岸青年分成若干青年研習營，按主題路線分營赴各地進行研習。



鄒岳葶即將升入大學四年級。她對中評社記者表示，自己是通過親友瞭解到這個論壇，看了行程安排之後覺得很不錯，就報名參加。“但是我不知道海峽兩岸青年發展論壇是這麼盛大的活動，來了之後才發現原來這麼聲勢浩大，很正式，很多很大的長官都有來。覺得好像被震撼到了。而且整個論壇效果也比我預期的還要好。”