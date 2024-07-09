特朗普親信：韓核武裝不可取應強化美核保護傘

中評社香港7月9日電／韓聯社報導，正在韓國訪問的美國前總統特朗普親信、美國優先政策研究所副總裁弗萊德·弗萊茨9日在首爾與記者座談時表示，韓國自行核武裝將給核不擴散原則留下不好的先例，強化美國為韓國提供的“核保護傘”是更佳的解決方案。



弗萊茨當天表示，對朝延伸威懾和核保護傘是美韓關係當中十分重要的因素，若特朗普再次當選美國總統，這些政策會繼續推行下去。就駐韓美軍，他表示，特朗普認為這是重要的對朝威懾力，不會削減規模或撤軍。他還強調，駐韓美軍的作用是威懾朝鮮，而並非遏制中國。



就朝美關係，弗萊茨指出，拜登政府曾令駐印尼大使星·金“兼職”國務院對朝政策特別代表，美國應為應對朝鮮威脅制定嚴格的政策，其中包括值得信賴的對朝代表與高層的參與，以及和盟國之間的緊密協調。他表示，特朗普欲重啟與朝鮮的雙邊對話，在此之前，將先與日本、韓國、台灣等盟友進行激切的協商。



弗萊茨曾擔任美國中央情報局（CIA）分析師和特朗普政府國家安全委員會幕僚長。有觀點認為，若特朗普當選下任美國總統，弗萊茨很可能成為外交、安全部門的重要官員。



弗萊茨此次訪韓會見了韓國外交部第一次官（副部長）金烘均，以及現代汽車集團、世宗研究所等韓國企業和學界人士。