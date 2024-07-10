外交部：中方將繼續以開放的姿態擁抱世界

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月10日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月9日在例行記者會上表示，我們將繼續以開放的姿態擁抱世界，以自身新發展為世界帶來新動力，讓中外交往更有活力，更加熱絡。欣賞美景，感受生活，分享機遇，共襄合作，我們歡迎更多各國朋友來趟“說走就走”的中國行。



有記者提問說，我們關注到，外國遊客來華蔚然成風，在全球網絡社交媒體平台掀起一股熱潮。多個海外社交媒體數據顯示，“China Travel”，也就是“中國游”已成為熱門搜索詞條。請問發言人對此有何評論？



林劍表示，我們高興地看到，近期外國遊客來華持續保持高位熱度。中方主管部門數據顯示，今年上半年，全國各口岸入境外國人1463.5萬人次，同比增長152.7%。其中，通過免簽入境854.2萬人次，同比增長190.1%。隨著免簽“朋友圈”持續擴容、便利人員往來措施不斷優化，外國遊客“說來就來”正在成為現實。



林劍說，最近，我們還看到了許多外國遊客拍攝的視頻，這些“沉浸式”的“隨手拍”展現了中國發展的勃勃生機。在他們的鏡頭裡，有北京亮馬河夜間的燦爛燈火，也有上海街頭的家常美食，有深圳“硬核”的無人機外賣服務，也有“賽博武漢”充滿科技感的光穀空軌和無人駕駛出租車。我們也看到有數據顯示，86%有過來華旅行經歷的外國遊客認為支付更便捷了，隨時隨地“掃一掃”成為很多外國朋友在華體驗的新時尚。



林劍表示，中方主管部門預計，今年下半年外國人來華熱度還將持續升溫。“中國游”爆火，既源於中國的獨特魅力，源於中國社會的開放包容和人民的熱情友善，也是中國持續推進高水平對外開放結出的碩果。我們將繼續以開放的姿態擁抱世界，以自身新發展為世界帶來新動力，讓中外交往更有活力，更加熱絡。欣賞美景，感受生活，分享機遇，共襄合作，我們歡迎更多各國朋友來趟“說走就走”的中國行。



