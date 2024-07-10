澳報告炒作“中國網絡攻擊”　外交部回應

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月10日電（記者 海涵）澳大利亞網絡安全中心同美國、英國、加拿大、新西蘭等“五眼聯盟”國家及日本、韓國、德國等國網絡安全機構聯合發布報告稱，中國支持的“APT40”組織多次把太平洋國家政府作為網絡攻擊目標。外交部發言人林劍7月9日在例行記者會上就此表示，有關方面再次拿“中國網絡攻擊”來炒冷飯，借網絡安全問題污蔑抹黑中國，中方對此堅決反對。



林劍說，事實上，一段時間以來，中國有關機構發布了包括《美相關APT組織分析報告》在內的多份分析調查報告，詳盡揭露了美國長期以來一面散布虛假信息，翻炒“中國網絡攻擊威脅論”，一面又憑借霸權地位和技術優勢在全球大搞網絡監聽竊密。令人費解的是，美方自始至終從未給出一個合理的解釋。到底誰才是長期對盟友夥伴搞監聽竊密、對各國進行無差別網絡攻擊的幕後黑手？誰才是在全球推進網絡威懾戰略的萬惡之源？誰才是全球網絡安全的最大威脅？相信國際社會看得很清楚。



林劍表示，昨天，我們剛剛就美國炒作“伏特台風”對華開展虛假信息行動表明立場，今天就看到炒作“中國網絡攻擊”的消息。這種巧合不禁讓人懷疑，背後是不是有某些國家在暗中操弄，轉移視線。我們奉勸有關方面，擦亮眼睛、明辨是非，不要替他國火中取栗，最後落得損己利人的下場。

