快評：眼見為實　鼓勵更多台青登陸看一看

中評社快評／“2024年兩岸青年峰會”、“第七屆海峽兩岸青年發展論壇”近日分別在北京中關村、浙江杭州舉行，相關活動吸引大批兩岸青年朋友參與，反映出兩岸青年溝通交流、增進瞭解是共同心願。



國台辦主任宋濤出席相關活動時指出，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞的共同家園不能被破壞，“台獨”分裂勢力企圖把廣大台灣同胞，甚至是台灣青年推向戰場、綁上“台獨”戰車，必將給台灣同胞帶來災難，也與台海和平，以及台灣青年的前途背道而馳。



中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱9日在西湖山莊接受中評社記者訪問時談到，台灣陸委會最近提升赴大陸和港澳地區的旅遊警示，是民進黨當局的恐嚇手段。洪秀柱說，事實會證明一切，恐嚇手段騙得了一時，騙不了一世，台灣的年輕人沒有那麼蠢。她鼓勵台灣青年多到大陸看看，眼見為實，尋求機遇，推動兩岸青年之間的交流與理解。



眼見為實，耳聽為虛，這是近年很多台灣青年到大陸參訪後常會說的話。當前兩岸關係因“台獨”猖獗而不斷惡化，台海兵凶戰危，“民進黨執政，青年上戰場”的威脅真實存在。台灣青年要把握命運，應擺脫“台獨”的蠱惑蒙騙，跨越山海，多到大陸看看，在眼見為實中鉚定人生方向。



“鼓勵對兩岸有興趣的青年，放下手機，走出螢幕後，不要做憤世嫉俗的鍵盤俠，以身體力行方式，實際參與兩岸交流事務，才能知道複雜與困難的差距。”國民黨副主席連勝文3日在“2024年兩岸青年峰會”致詞時說的這段話，引起共鳴，值得台青多思考。