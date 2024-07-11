社評：中國遊火爆 開放突破西方信息繭房

英國“蜜雪夫婦”現身說法為何愛上中國 Sunkissedbucketlist視頻 中評社香港7月11日電（評論員 冬日）今年上半年，外國旅遊視頻博主到中國旅遊蔚然成風，“中國遊”（China Travel）視頻在各大社交媒體上火爆出圈。這些外國網紅，憑借他們動輒幾十萬點閱的視頻，正在突破西方媒體編織多年的“信息繭房”。這種現象再度印證了中國主動改革開放帶來的無窮力量與巨大效應。



多年來，在西方壟斷世界話語權的條件下，西方政客和媒體精心構建針對中國的輿論環境。從早些年渲染中國“落後、肮臟、混亂”的形象，到近些年炒作“中國威脅論”，將中國描繪成“壓迫、封閉、危險”的國家，甚至製造“新疆種族滅絕”的謊言。西方許多媒體不遺餘力地透過扭曲的棱鏡和灰暗的濾鏡，向全世界形塑著不堪的中國形象，令許多外國普通百姓對這個本就神秘的東方大國望而卻步。



中國人講究“百聞不如一見”，中方一向歡迎外國朋友到中國實地走走看看。事實上，旅居中國的外國人以及到訪中國的外國遊客幾年前曾達到高峰。但凡到過中國或在中國生活過的人，對中國的印象總體上明顯改觀。西方精英的敘事與普通百姓的看法存在落差，一直是西方輿論場存在的現象。西方社交媒體平台上，也一直活躍著在中國長期生活、為中國仗義執言的外國友人。



與之前不同的是，此次“中國遊”火爆出圈，是由西方旅遊博主在西方社交媒體平台上發動的，而且呈現井噴之勢。許多西方旅遊博主在去年中國疫情轉段，重新開放之後，小心翼翼地到中國“探險”。美中競爭愈演愈烈大環境下，天天耳濡目染於西方媒體喧囂的這些外國人，惴惴不安地來到神秘的東方大國，其情其景，可以想見。