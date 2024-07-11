中評現場：台青探秘野狼谷 齊上生態課堂

參訪團成員們在野狼谷合影留念（受訪者提供） 中評社錫林浩特7月11日電（記者 袁曉麥）7月9日上午，由北京市台辦、內蒙古自治區台辦聯合主辦的"2024台灣青年邊疆行"參訪團一行30餘人來到人與自然和諧共生示範基地—野狼谷，感受人與自然和諧共生的生態之美。



走進野狼谷，藍天白雲下風吹草低見牛羊，處處充溢著草原特有的遼闊與靜謐。"沒想到內蒙古還有這樣一處'狼'主題的生態旅游區，感覺新奇有趣。"台青吳家淇對中評社記者表示。在草原狼散養區，參訪團成員們得以近距離觀察草原狼的生活習性，了解這一草原頂級捕食者在生態系統中的重要作用。吳家淇提到，看到工作人員騎著摩托車帶著野狼們跑、餵食，氣氛尤為祥和，可以真切感受到人與自然和諧共處的魅力，因此今後如果有朋友來內蒙古，一定會推薦他們參觀這一景點。



"狼作為草原守護神，一直與草原同在。我們建設野狼谷，就是希望喚起人們對草原文化的重視，提升生態保護意識。"野狼谷工作人員向大家介紹說，野狼谷秉承"生態優先、綠色發展"理念，堅持生態旅游與文化體驗相結合，成為展示人與自然和諧共生的生動窗口。



在野狼谷，台灣青年們不僅見證了草原狼的生活習性和繁育情況，還參觀了食草動物園，與孔雀、馬鹿、羊駝等溫順的動物親密接觸，更在烏珠穆沁民俗體驗基地親身體驗了蒙古族服飾之美。參訪團成員們紛紛身穿精致華麗的蒙古族服飾，以遼闊寬廣的草原為背景，合影留念。此外，景區內的草原彩虹民宿等特色住宿，以及極限滑草、狼谷水吧等娛樂設施，為參訪團提供了豐富的體驗選擇，充分體現了野狼谷在推進景區多元化發展方面的努力。



據悉，台灣青年邊疆行活動旨在邀請台灣青年實地感受祖國邊疆地帶的發展成就和民族風情，加強兩岸青年交流。在為期五天的參訪過程中，台灣青年們還將深入錫林郭勒盟各地，參觀體驗內蒙古獨特的民族文化和發展新貌，用腳步丈量邊疆，為推動兩岸關系和平發展貢獻青春力量。