中泰外長磋商機制舉行第二次會議

中評社北京7月10日電／據外交部網消息，2024年7月9日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同泰國外長瑪里會談並舉行中泰外長磋商機制第二次會議。



王毅表示，中泰一家親，兩國是好鄰居、好親戚、好朋友，人民友好源遠流長、深入人心。建交近半個世紀以來，無論國際風雲如何變幻，兩國始終相互信任、守望相助、攜手發展。在習近平主席和泰國領導人戰略引領下，中泰命運共同體建設扎實推進、捷報頻傳。中國連續十餘年保持泰國最大貿易夥伴地位，躍升為泰國最大外資來源國，在務實合作領域走在中國同東盟國家合作前列。今年以來，兩國遊客“雙向奔赴”，勢頭喜人，中國赴泰遊客已超300萬人次，泰國來華遊客也遠超疫情前水平。



王毅說，中國始終高度重視中泰關係，視泰國為值得信賴的合作夥伴和本地區的和平力量、穩定因素。中方堅定支持泰方走符合自身國情的發展道路，推進“八大願景”等發展戰略，支持泰方在國際地區事務中發揮更重要作用。明年將迎來中泰建交50周年，兩國關係發展面臨新機遇。雙方要及早規劃建交50周年慶祝活動，加強高層引領，深化全方位戰略合作。前幾天，西部陸海新通道中老泰馬跨境鐵路班列雙向首發，凸顯中老泰聯通發展構想的重要意義，雙方要共同打通中老泰鐵路聯通堵點，提升互聯互通水平。強化執法安全合作，共同打擊網賭電詐等跨境犯罪。用好“免簽時代”便利，擴大人文交流，密切青少年友好交往，推動中泰友好薪火相傳。