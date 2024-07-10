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6月份居民消費價格同比上漲0.2%
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2024-07-10 12:55:28
中評社北京7月10日電／據新華社報導，2024年6月份，全國居民消費價格同比上漲0.2%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.4%；食品價格下降2.1%，非食品價格上漲0.8%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.7%。1—6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。
6月份，全國居民消費價格環比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，農村下降0.2%；食品價格下降0.6%，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降0.4%，服務價格持平。
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