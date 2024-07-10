新首相“三把火”會給英國帶來啥改變？

7月5日，基爾·斯塔默在英國倫敦唐寧街10號首相府前發表講話。（圖源新華社） 中評社北京7月10日電／據新華社報導，借著選民不滿經濟不振、公共服務危機、非法移民增加等問題，英國工黨擊敗保守黨贏得議會下院選舉，新首相斯塔默5日正式上任。



不到一周，英國新政府就在內政外交層面開展一系列緊鑼密鼓的操作，在促進經濟增長方面宣布改革方案、廢除非法移民遣送的“盧旺達計劃”、外交方面重拾“親歐”路線，無不顯示出求變之心。斯塔默上任的“三把火”能給英國帶來什麼改變？



促增長減開支壓力大



工黨此次競選以“改變”為口號，在競選綱領中提到執政後首要任務是促進經濟增長。作為英國歷史上首位女性財政大臣的蕾切爾·裡夫斯8日在上任後首次演講中將促進經濟增長定義為“國家使命”，並公布一系列改革計劃。



裡夫斯表示，新政府將削減阻礙基礎設施和能源網建設中“繁文縟節的規劃”，以加快基礎設施建設；恢復強制性住房建設目標，拉動綠色產業和房屋建設等領域投資。她還強調，工黨將在不增加公共支出或國家債務的情況下刺激經濟增長，實施嚴格的財政紀律和公共支出政策。



然而，新政府提出的住房建設目標很快遭到一些地方政府反對。有反對者稱，這種強制性辦法已嘗試數十年都未能成功。此外，英國商會一項調查發現，衹有四分之一英國企業在最近一個季度投資有所增加，凸顯新政府在促進投資上面臨的困境。



除住房問題外，一系列公共服務危機迫在眉睫。近年來，諾丁漢、伯明翰等重要城市的政府宣告“破產”，令地方公共服務面臨極大挑戰。英國國民保健制度、監獄等也面臨重重壓力。

