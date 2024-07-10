中國在推動“全球南方”發展中發揮重要作用

7月3日，南非金磚國家事務協調人阿尼爾·蘇克拉爾在南非立法首都開普敦接受新華社記者專訪。（圖源新華社） 中評社北京7月10日電／據新華社報導，“金磚國家是‘全球南方’的領軍者，而中國在推動金磚國家和‘全球南方’發展方面發揮了重要作用。”南非金磚國家事務協調人阿尼爾·蘇克拉爾日前在南非立法首都開普敦接受新華社記者專訪時如是說。



在蘇克拉爾看來，作為新興市場國家和發展中國家集合體的“全球南方”是當今國際舞台上的重要力量。他說，“全球南方”的人口占世界大多數，全球增長最快的經濟體來自以中國為代表的“全球南方”國家。中國是世界第二大經濟體，“全球南方”其他一些經濟體也躋身世界前十。



據他介紹，2011年，金磚國家領導人第三次會晤在中國三亞舉行，新成員南非首次參加會晤。去年，在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤期間，沙特、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞等獲邀加入金磚大家庭，數十個“全球南方”國家參加這次峰會。這表明，“全球南方”不再是西方國家的追隨者，他們正在尋求建立更加公正合理的國際秩序。



蘇克拉爾說，如今“全球南方”的影響力在不斷增強。中國正和金磚國家、“全球南方”國家一道以更加包容的姿態攜手共進，致力於構建人類命運共同體。