食安辦成立罐車運輸食用油亂象聯合調查組

中評社北京7月10日電／據新華社報導，針對媒體反映的“罐車運輸食用油亂象問題”，國務院食安辦高度重視，組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。同時舉一反三，組織開展食用油風險隱患專項排查。調查處置結果將及時公布。