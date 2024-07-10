巴黎機場員工擬奧運前夕罷工

圖：巴黎主要機場的員工計劃在奧運會開始前罷工。／法新社 中評社北京7月10日電／據大公報援引法新社報導，法國巴黎機場員工計劃於17日發動罷工，屆時距離巴黎奧運會開幕僅有9天，恐導致巴黎機場的行李運輸和登機手續辦理出現延誤，各國運動員預計也將受到影響。代表機場員工的工會要求向所有員工發放獎金。



法國總工會、法國民主工會聯盟等多個工會8日宣布，將在17日發動罷工。巴黎戴高樂機場和奧利機場的員工都將參加罷工。據法媒報導，這兩座機場是外籍人士入境法國參與奧運盛會的主要門戶，大部分運動員和他們的裝備都將從這裡進入法國。來自世界各地的運動員預計將在18日奧運選手村開放時大批湧入巴黎。戴高樂機場為此設置了一座臨時行李處理站，用於處理輕艇和自行車等運動設備。



奧運會舉行的時間與法國傳統上放暑假的時間重叠，代表機場員工的工會要求向所有員工發放獎金，而不是僅提供給部分人員。不僅是機場員工，法國的警察、空管人員、清潔工、政府雇員、地鐵和火車司機、消防人員等均在奧運會開幕之前提出加薪要求。



今年5月19日，巴黎兩大機場的運營商巴黎機場集團已發動過罷工，但當時未造成嚴重後果。負責製作獎牌的法國國家鑄幣廠工人也在發動罷工，但管理層聲稱獎牌製造並未受到影響。