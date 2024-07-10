織密監督網　管住微權力

中評社北京7月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，湖北省大冶市茗山鄉組建由2名鄉紀檢幹部、1名鄉財經所工作人員及3名村紀檢委員組成的監督檢查組，在該鄉仄船村開展駐點監督。監督檢查組通過走訪發現，該村存在挪用村民退耕還林補貼及虛報套取徵地補償款等問題，目前相關人員已被立案調查。



駐點監督是大冶市紀委監委推進基層監督、促進基層治理提質增效的一次探索。該市施行“1＋2＋N”監督模式，即由1名鄉鎮（街道）紀檢幹部帶隊，從財經、民政等部門抽調2名熟悉財務和惠民政策的業務骨幹，從村（社區）抽調若干熟悉村務的村紀檢委員，採取交叉駐點監督方式，對村（社區）開展一周左右的檢查工作。啟動以來，已發現村集體資金不入賬、公示資金與實際發放給群眾的金額不符等問題240餘個。



近年來，黃石市各級紀檢監察機關整合基層監督力量，創新監督方式，強化科技賦能，重拳整治群眾身邊的“蠅貪蟻腐”，不斷提升基層群眾獲得感幸福感安全感。



為破解人少事多、力量分散等問題，黃石市紀委監委織密市縣鄉村四級監督網絡，前移監督關口，擦亮一線“探頭”。同時，為基層紀檢幹部量身定做“履職清單”，制定監督要點，出台《鄉鎮（街道）紀（工）委、派出監察室職責權限清單》《村（社區）紀檢委員履職清單》等，推動基層紀檢幹部照單履職。