護航革命老區振興發展　“林連共生”日子甜

中評社北京7月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，巴渝山水間，無數動人的紅色故事傳唱，滋養著這片英雄土地上人民堅韌不拔的精神。這個時節，走在革命老區重慶石柱的山林里，腳下一定當心，那一叢叢鬱鬱葱葱、尺把高的植株不是雜草，而是當地群眾的致富寶——黃連。石柱土家族自治縣黃連產量占全國的60%、全球的40%。當地百姓種植黃連700餘年，現在，“苦黃連”真正換來了“甜日子”。



“今年行情好，一斤能賣200多塊錢。一畝地保守估計產600斤，我這兩畝地收成就有24萬元。”7月2日上午，沙子鎮盤龍村連農曹忠富和妻子正蹲在半山腰，給黃連拔草。見到記者，他停下手里活，高興地算了筆賬。眼前黃連鋪地，油綠蓬勃，其間栽有兩排手腕粗的樹，枝葉伸展，投下片片樹蔭。曹忠富種了大半輩子黃連，但林下種連，還是近兩三年的事。



2021年底，國家林草局反饋森林督查問題，石柱縣毀林種植黃連違法項目379個、總面積1145.6畝林地被毀。問題線索交由石柱縣紀委監委核查，推動涉及地區整改。其中，沙子鎮違規地塊62個，面積約270畝。



“砍樹種連”是石柱連農傳統的種植模式。黃連種植要求嚴苛，海拔1200米左右、陰面、腐殖質豐富、排水良好的山腰最為合適。連苗從種下到成熟少則5年，且采挖後，土地要涵養5年以上才能復種。為了增收，連農會不斷開墾新的林地，用砍下來的樹幹栽樁搭架，再把枝葉覆在架子上做棚，給黃連遮陰。近些年，石柱黃連種植面積增加，但林木也因此損毀。督查反饋的問題根源就在於此。



“毀林種連事實清楚，核查難度不大，主要是部分幹部存在認識不到位、監管不到位等問題。考慮到涉及的幹部沒有私心等因素，我們對負有領導責任的10名縣管幹部進行組織處理、未處理村組幹部，將工作重點放到推動整改上。”石柱縣紀委監委第一監督檢查室主任李河江介紹。



對於如何整改，最開始的兩個月，當地幹部比較迷茫。一方面，大家清醒認識到，如果繼續野蠻采伐、無序擴種，黃連賴以生長的自然環境、良好的生態勢必被毀，黃連產業也將不可持續。可另一方面，黃連是當地群眾最主要的收入來源，如果拔了連，群眾就可能返貧。

