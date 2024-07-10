北約峰會登場　多位領導人焦頭爛額

圖：拜登的健康狀況和認知能力成為本次北約峰會上的關注焦點。＼路透社 中評社北京7月10日電／據大公報綜合CNN、《華爾街日報》報導：北約75周年峰會7月9日至11日在美國華盛頓登場，會議議程將以俄烏問題和歐洲軍費開支為主導。北約原本希望借此機會展現軍援烏克蘭的“強大實力”，但多個主要成員國自身問題重重。面對退選聲浪的美國總統拜登，被指在“拯救烏克蘭之前，必須先用北約峰會拯救自己”。英法等國剛剛結束關鍵選舉，不是接手爛攤子，就是政府陷入癱瘓，遑論支援他國。



作為本次峰會的東道主，拜登希望營造一種“自信的氛圍”，向俄羅斯和其他潛在對手證明，經過兩年多的俄烏戰爭，他們面對的是一個更強大的西方盟國集團，比以往任何時候都更加致力於“抵禦侵略”。



對拜登認知能力的公開測試



然而，隨著北約各成員國領導人陸續抵達美國，這種信心似乎岌岌可危，而拜登本人正處於外界質疑的中心。白宮本希望9日開幕的北約峰會能展示拜登對跨大西洋聯盟的領導力以及他與特朗普的不同，但現在卻成了對拜登“健康和認知能力的一次公開測試”。



拜登將於9日在峰會開幕式上發表講話，隨後舉行一天的會議；10日在白宮為各成員國領導人舉行晚宴；11日舉行新聞發布會。



《華爾街日報》直言，如果拜登在這三天表現出色，將有助於鞏固他的總統候選人資格，並提醒選民他對北約的堅定支持；相比之下，特朗普曾宣稱北約“過時”，威脅要退出北約。但如果拜登再表現出任何困惑或軟弱的樣子，要求這位81歲總統退選的呼聲只會更高，且這次他再也沒辦法將糟糕的表現歸咎於“倒時差”。



美國智庫大西洋理事會高級研究員裡佐表示：“他（拜登）絕對不能犯任何錯誤，不能被絆倒。對拜登來說，這種失態已變得相當普遍，但現在歐洲領導人將把這種失態作為評判他是否適合連任的一項重要標準。”

