日本東京一日內已有185人因中暑被送醫

中評社北京7月10日電／據央視新聞報導，據日本東京消防廳7月8日消息，因天氣炎熱，截至當地時間當天21時，東京消防廳管轄區域內當天因中暑被緊急送醫人數為185人，年齡在2歲到102歲之間，其中7人為重症。從年齡分布上來看，因中暑被送醫人員主要是70歲至89歲的老年人。



東京消防廳呼籲民眾採取措施預防中暑。東京消防廳表示，即使在室內，當感到炎熱時，應使用空調或風扇，並充分攝取水分。



此外，日本急救醫學會當天緊急舉行線上記者會並表示，日本各地持續高溫，提醒民眾盡量避免不必要的外出。