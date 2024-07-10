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朝鮮譴責韓國在朝韓邊境進行實彈射擊訓練
http://www.CRNTT.com   2024-07-10 13:21:51


　　中評社北京7月10日電／據央視新聞報導，當地時間7日，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正發表談話，譴責韓國在朝韓邊境附近進行實彈射擊訓練。

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