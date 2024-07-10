中評社北京7月10日電／網評：台陸委會淪為“台獨會”



來源：大公報 作者：朱穗怡



民進黨當局領導人賴清德上任之後多次公開宣揚“兩岸互不隸屬”的“台獨”論調，而民進黨當局陸委會有關官員也跟著賴清德的口徑聲稱“兩岸實質是‘兩國’”云云。這著實是一副突兀的景象。陸委會成立於1991年1月，全名是“大陸委員會”，顧名思義，即處理涉及大陸的相關事務。它是在“兩岸同屬一個中國”的基礎上設置的行政機關，但如今賴清德及陸委會官員卻聲稱“兩岸是‘兩國’”，完全違背了當初設置陸委會的初衷，難怪島內有聲音說“陸委會公開把中國大陸當成另一個國家，陸委會就失去存在的理由”，建議“賴清德裁撤陸委會，不要再屍位素餐，浪費納稅人的錢”。這顯然是一句“反諷”的“笑話”，民進黨當局若真的撤銷了陸委會，不啻是啟動了走向“法理台獨”的第一步。



上世紀八十年代，在大陸方面及台灣民眾的強烈呼籲之下，1987年11月台灣方面開放島內民眾赴大陸探親。隨著兩岸民間往來日趨密切，衍生不少涉及兩岸的事務，大陸方面於是成立國台辦，處理涉台事務；而台灣方面後來則成立陸委會，專門負責涉及大陸的事務。大陸的國台辦與台灣的陸委會屬於“對口單位”。兩岸事務由兩岸雙方的專責部門來處理和對接，而非由外事部門來處理，充分顯示台灣問題屬於中國內政，兩岸同屬一個中國。所以，陸委會在台灣地區不僅是一個行政機構，更是“兩岸同屬一個中國”的重要象徵。正因如此，民進黨內部曾傳出“廢除陸委會”、“由外事部門處理兩岸事務”的聲音，但倘若如此，這已然是在法理上視大陸為“外國”。由於茲事體大，這種聲音後來不了了之，但並不意味著民進黨放棄了“台獨”路線。自2016年5月民進黨執政以來，奉行“台獨”路線，雖然保留了陸委會，但其性質已經改變，淪為民進黨推動“台獨”的機器。

